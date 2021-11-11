【聖誕節】新城市廣場斥1000萬舉行嘉年華　人氣本地品牌坐陣　目標聖誕檔期人流升20%

▲ 新城市廣場今年聖誕斥資1,000萬元，舉行聖誕嘉年華，目標帶動人流升15%。（新城市廣場提供圖片）

下月便是聖誕節，香港各大商場亦陸續換上聖誕佈置。新城市廣場今年聖誕斥資1,000萬元，舉行聖誕嘉年華，目標帶動人流升15%。新城市廣場更估算，平安夜及聖誕長周末假期人流升幅高達20%。

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新城市廣場由即日起至明年1月2日，舉行「【Sweetmas Carnival & Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華」，斥資金額高達1000萬元，較往年增加15%。商場希望營造比利時布魯塞爾聖誕市集的氣氛，更邀請多個本地人氣品牌參加「Sweetmas美食市集」，包括「Jam Story果醬二三事」、「享樂烘焙」及「SAKImoto Bakery嵜本」。

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另設5大打卡專區 月內舉行年度感謝祭

市集又配合聖誕主題佈置，把嘉年華必備的遊樂設施變成童話風的5大打卡專區，分別是「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」以及「戀戀玫瑰園」。新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯小姐表示，相信今年的歐陸節日主題佈置，將會大受年輕客群及情侶歡迎。

商場由11月17日起至30日，又會舉行年度感謝祭Just Buy Weeks，跟逾100家商戶合作推出買1送1、低至半價折扣等優惠，更特別推出連串回饋本地高消費客群的推廣，為12月份的聖誕黃金消費檔預熱，延續第二期消費券的勢頭。

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責任編輯：葉泳珊