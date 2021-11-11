  • 22°C
香港時間 : 20211111日 (四) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】新城市廣場斥1000萬舉行嘉年華　人氣本地品牌坐陣　目標聖誕檔期人流升20%

商業 17:48 2021/11/11

分享：

新城市廣場今年聖誕斥資1,000萬元，舉行聖誕嘉年華，目標帶動人流升15%。（新城市廣場提供圖片）

下月便是聖誕節，香港各大商場亦陸續換上聖誕佈置。新城市廣場今年聖誕斥資1,000萬元，舉行聖誕嘉年華，目標帶動人流升15%。新城市廣場更估算，平安夜及聖誕長周末假期人流升幅高達20%。

【可口可樂】可口可樂為新品牌理念「Real Magic」　推出首個聖誕活動

新城市廣場由即日起至明年1月2日，舉行「【Sweetmas Carnival & Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華」，斥資金額高達1000萬元，較往年增加15%。商場希望營造比利時布魯塞爾聖誕市集的氣氛，更邀請多個本地人氣品牌參加「Sweetmas美食市集」，包括「Jam Story果醬二三事」、「享樂烘焙」及「SAKImoto Bakery嵜本」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3
  •  

另設5大打卡專區　月內舉行年度感謝祭

市集又配合聖誕主題佈置，把嘉年華必備的遊樂設施變成童話風的5大打卡專區，分別是「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」以及「戀戀玫瑰園」。新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯小姐表示，相信今年的歐陸節日主題佈置，將會大受年輕客群及情侶歡迎。

商場由11月17日起至30日，又會舉行年度感謝祭Just Buy Weeks，跟逾100家商戶合作推出買1送1、低至半價折扣等優惠，更特別推出連串回饋本地高消費客群的推廣，為12月份的聖誕黃金消費檔預熱，延續第二期消費券的勢頭。

【好想去旅行】日本研究明年重啟「Go To Travel」支援項目　新冠口服藥成為關鍵因素

【周末好去處】「Pinkoi Design Fest 2021香港站」再度登場　匯聚文創品牌及台灣美食（多圖）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【PS5】零件短缺拖累PS5產量　Sony全年銷售難達標
今日
【PS5】零件短缺拖累PS5產量　Sony全年銷售難達標
【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力　Netflix打造日本成下一據點
今日
【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力　Netflix打造日本成下一據點
【員工保障】葡萄牙立法禁止老闆收工後聯絡員工　違規者將被處以罰款
今日
【員工保障】葡萄牙立法禁止老闆收工後聯絡員工　違規者將被處以罰款
【棉花需求】棉花商增產應對市場大量需求　惟經濟學家表示下季恐過剩
今日
【棉花需求】棉花商增產應對市場大量需求　惟經濟學家表示下季恐過剩

你可能感興趣

【PS5】零件短缺拖累PS5產量　Sony全年銷售難達標
今日 17:00
【PS5】零件短缺拖累PS5產量　Sony全年銷售難達標
【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力　Netflix打造日本成下一據點
今日 12:48
【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力　Netflix打造日本成下一據點
【員工保障】葡萄牙立法禁止老闆收工後聯絡員工　違規者將被處以罰款
今日 15:16
【員工保障】葡萄牙立法禁止老闆收工後聯絡員工　違規者將被處以罰款
比利時 布魯塞爾 電子消費券 美食 烘焙 新城市廣場 New Town Plaza 美食市集 聖誕節 商場

上一篇文章

【棉花需求】棉花商增產應對市場大量需求　惟經濟學家表示下季恐過剩

下一篇文章

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中小企趨勢】三行業最受中小企青睞　港人打不死精神有助本地經濟向好？
【中小企趨勢】三行業最受中小企青睞　港人打不死精神有助本地經濟向好？
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【McAfee】McAfee確定再次轉售　140億美元賣給大財團
【McAfee】McAfee確定再次轉售　140億美元賣給大財團
【Netflix】為何Netflix的翻譯質量不太好？　字幕翻譯員工作量人工成反比
【Netflix】為何Netflix的翻譯質量不太好？　字幕翻譯員工作量人工成反比
【疫市營商】Disney+ 11月16日正式登陸　香港寬頻用戶簽訂24個月Disney+　送1年免費寬頻或5G流動通訊服務
【疫市營商】Disney+ 11月16日正式登陸　香港寬頻用戶簽訂24個月Disney+　送1年免費寬頻或5G流動通訊服務
【供應鏈危機】港商不敢用盡產能接單　貨運趨「貴價貨走先」　歐美恐現聖誕節缺貨潮
【供應鏈危機】港商不敢用盡產能接單　貨運趨「貴價貨走先」　歐美恐現聖誕節缺貨潮
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款