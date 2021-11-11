英保守黨議員買樓出租 照拎24萬租樓年津貼捱轟

繼英國保守黨議員帕特森近期被揭發收受利益後，黨友下議員考克斯也被指出租位於倫敦的物業賺取租金，然後獲國會每年津貼2.28萬英鎊（約23.8萬港元）租住另一單位。英媒更指考克斯濫用議員辦公室處理其兼職大律師的工作，有違反國會守則之嫌。

【BNO移民英國】英議員提出修正案 倡放寬BNO申請資格 【下一頁】

英媒報道，61歲的保守黨下議員考克斯（Geoffrey Cox），2004年與妻子以53.5萬英鎊（約558萬港元）的價格購買倫敦南部一個住宅單位作第二居所，並按照舊制於4年内申請8.2萬英鎊（約85.5萬港元）的國會津貼支付按揭貸款。

12名「秘撈」國會議員的額外收入（由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

英國國會於2010年改變議員津貼措施，考克斯這個單位的報銷費用上限降至每年1萬英鎊（約10.4萬港元），而且僅可報銷水電費及住宅服務費用。

考克斯其後將單位出租，每周租金收入約為1,000英鎊（約1.04萬港元）。他租住另一個單位，並每月獲取1,900英鎊（約2萬港元）的津貼費用。而這個做法並無違反國會下議院守則。

屬英國工黨的前國會公職人員標準委員會主席格雷厄姆（Alistair Graham），批評考克斯的行為不當。他表示考克斯在倫敦已有住宅，就應該在此居住，而非利用津貼機制賺取額外收入。

英媒揭12議員兩年秘賺逾3700萬 文翠珊第二多 【下一頁】

考克斯同時被指濫用位於西敏（Westminster）的議員辦公室「秘撈」，以視像會議形式參與於英屬維京群島的一場法律訴訟。但考克斯否認他有違反國會議員禁用議員辦公室從事外部業務的守則。

英媒更指控考克斯忽視公職，因為其兼職原因要前往毛里求斯公幹，缺席國會本周進行的4次投票表決。

據悉，考克斯除了領取8.19萬英鎊（約85.4萬港元）的國會議員薪金外，「秘撈」收入也相當豐厚。

他上周向國會披露，獲一間法律公司支付40萬英鎊報酬（約417.3萬港元），兩年共賺取97萬英鎊（約1,011.8萬港元），成為過去兩年最多額外收入的下議員。

考克斯發表聲明，強調他每周定期工作70小時，堅稱選區工作是其首要工作，自己也充分履行作為議員的職務。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲