【恒大危機】 恒大未兌付逾期債息 遭DMSA提破產程序

據外媒報道指，中國恒大（03333）兌付三筆美元債逾期利息，再次避過債務違約。不過有投資恒大三筆境外債的德國數據服務機構DMSA公布，截至昨日（10日）債券寬限期到期為止，仍未收到利息，並準備對恒大提出破產訴訟，並呼籲所有債券投資者加入。

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DMSA指，恒大今年9月起拖欠兩筆債券的利息，而且30日寬限期早於10月已經結束，但在寬限期結束前不久，公眾被有關恒大已支付利息的謠言誤導，並視為理所當然，只有DMSA確認恒大違約，並警告恒大的破產最終或導致「大規模重置」，可能令全球金融體系崩潰。

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記者：郭秀慧