【理財智慧】一文看清共同富裕、第三次分配 投資者的投資部署

「共同富裕」早已是中國近月最熱烘烘的話題之一，甚至最近財政司司長陳茂波在草擬財政預算案諮詢工作的時候，也指出要推動共同富裕。最先令「共同富裕」廣傳的是鄧小平，他提出「讓一部分人先富起來」再達到「共同富裕」的目標。今年中國終於全面建成小康社會，而達成「共同富裕」正是下一步，也已經納入「十四五」的規劃內。其最核心的思想是希望社會更公平，避免出現貧富差異的問題。中央政府也推出不同的政策去落實及推行「共同富裕」，主要是惠及基層市民，例如「房住不炒」、取消學區房、考慮加大稅收和社保等。

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最近在美國也出現「共同富裕」的事件，事件起因是特斯拉的創辦人馬斯克 (Elon Musk) 最近被聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）點名，希望他願意捐出2%財富便可以解決4200萬民眾貧窮的問題。馬斯克被點名後也回應事件，稱要看到實際的計劃書再作決定；同時也在社交媒體Twitter發起投票「應否出售特斯拉10%股票」，結果顯示過半數人支持他「賣掉」手上的股票，最終馬斯克會否按承諾賣出股票便會看事態發展。

最近中美也開始「共同富裕」的跡象，例如美國總統拜登已經名言要開徵未變現資本增值稅（Unrealized Capital Gains Tax, UCGT）、中國也正在研究「房地產稅試點」，兩者都是希望增加政府稅收以減低貧富差異。本文希望解釋「共同富裕」、「第三次分配」、「房地產稅試點」，以及投資者要如何部署去迎接新時代。

疫情下的共同富裕

根據國家統計局的資料顯示，中國大陸在2020年的堅尼系數為0.468，雖然比歐美地區為低，但仍超過0.4的警戒線，顯示中國也存在貧富懸殊的問題。在新冠疫情的影響下，更加擴大了貧富差異的問題，高收入人士大多在疫情間保留了工作，股票和房產投資也一直升；相反低收入人士受到工業或工資減少的影響。

因此，中央政府適時提出「共同富裕」，主要是希望中國變成一個橄欖球型的社會，擴大中產的階層，變成一個更公平的社會。在「共同富裕」出台後，實施了不少的政策去打擊壟斷的企業，不少在港上市的企業也受到影響，但相信長遠會有一個更具公平營商環境。

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第三次分配

「第三次分配」的概念最早由經濟學家厲以寧教授提出，認為第一次分配是「市場提供生產要素所取得的收入」、第二次分配是「政府再把人們從市場取得的收入，用稅收政策或扶貧政策進行再分配，」、第三次分配是「透過道德感召，出於自願的方式作捐贈和轉移收入」即個人或公司將個人的收入捐獻於慈善等社會公益活動，與社會企業責任(Social responsibility) 類似，例如以香港為例，對任何合符資格的團體進行捐款，其捐款可以獲得稅務減免。

在消息出台後，不少的公司都響應政府的呼籲作出自願捐款，包括騰訊、阿里巴巴、美團等都捐款以億計的捐款。同樣的情況也在香港發生，香港不少的地產發展商也租地或捐地於政府，以解決香港的住屋問題。

中國房產稅

前面提及第二次分配是「政府再把人們從市場取得的收入，用稅收政策或扶貧政策進行再分配，」，即是政府透過稅收去幫助有需要的人，中國房產稅也是主要針對有多房產的人士所開徵的稅項。近年內地銳意解決房地產泡沫的問題，例如列出三條紅線、限價令等，除了針對房地產發展商外，也對於房地產的投資者開徵房產稅，雖然正式仍未出台，但預料會先在大約10個地方作為試點，性質與香港的差餉類似，主要是針對擁有多套房產的投資，以防止炒少房的行為，也減少房地產空置的問題。在現時，在內地炒賣房地產的成本非常低，投資者可以買入房產後，零成本空置等樓價上升後再賣出。房產稅出台後，持有房地產的成本會上升，可能會令投資者賣出手持的房產，在供應增加的情況下令樓價下跌。

投資者的部署

投資者在投資在股票和房地產市場的時候要更審慎，特別是房地產市場，因為財政司司長陳茂波在接受媒體採訪時，已經提出要在香港推動「共同富裕」，不少發展商、鄉紳也向政府借地、送地，預期香港的樓市在日後供應增加的情況下，會有微調的空間，但也受限於香港的剛需仍舊高，所以跌勢不會跟內地一樣。

在股票市場方面，由於內地提倡反壟斷，相信一些具社會資源的企業增長會放緩，投資者可以考慮投資在傳統銀行業，因為銀行業本身已經是促進「共同富裕」的機構，例如提供按揭、借貸業務幫助人「上樓」和創業等，以達到社會流動的目標。同時，銀行業也提倡ESG、綠色金融等領域發展，也符合國家的政策，是具有投資的潛力。

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責任編輯：陳佳恩