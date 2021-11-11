【人幣定存】富邦1個月人民幣定存息4.88厘 期內最多賺息逾12萬元

▲ 富邦1個月人民幣年息4.88厘，以上限3000萬港元計，最多可賺息逾12萬港元。

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美國10月份通脹升6.2%，創下30年最大升幅，憧憬聯儲局提早加息，一度刺激美滙指數直逼95大關，創15個月新高，變相令人民幣等非美貨幣走弱，在岸價今午險守6.4。全球緊盯下月聯儲局議息的最新啟示，專家建議先開立1個月人民幣定期存款，再謀靜而後動。

此外，國家財政部擬於下周三（11月17日）來港發行60億元（人民幣，下同）國債，在抽資效應下，市料定存息隨拆息而高企難下。

比併大小銀行的人幣定存息率，目前1個月年息以招商永隆的5厘最高，緊接其後是富邦的4.88厘。不過，如以存款上限計，招商永隆以5萬元封頂，全期賺息208元。相反，富邦以3000萬港元設限，未扣除港元兌換為人民幣的買賣差價，全期帳面賺取12萬2千港元利息，市料較合避險大戶的胃口。

天星3個月港元定存年息加至0.8厘【下一頁】

至於參考今天離岸人民幣1個月拆息不足2.7厘，但巿面不少定期存款年息逾3厘，凸顯大小銀行甚勇進，如建行亞洲、中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）1個月人幣定存年息皆為3.5厘，信銀國際相同存期年息更達3.8厘。此外，集友剛把人幣7天短存年息享12.5厘的截止期延至下周三（17日），是繼南商的13.88厘後，為第2大高息王。

另方面，憧憬明天（12日）中央就六中全會開記者會，或為內房危機派定心丸，巿傳放寬融資要求。此外，市傳中美元首最快或於下周一（15日）晚舉行破冰視像峰會，人民幣暫穩守約6.4關。

展望後市，ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，把今年底在岸價目標從6.7上調至6.4。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢重申，將美國首次加息25點子的基本預測，從明年 12月提前至明年6月。隨後按季度加息，這意味着2022年加息3次。陳正犖解釋，預計美國強勁的通脹，將導致聯儲局官員在明年1月將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月 200億至300億美元，為加息打開了更早的窗口。

但陳正犖補充，維持人民幣滙價3個月內見6.4，未來6至12個月內挑戰6.35、長線目標5.6。

那邊廂，瑞銀指為國家財政部完成發行40億元歐元債券。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪