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【電動車】Elon Musk連續三日出售Tesla股份　累計逾390億

股樓投資 18:11 2021/11/11

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Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周六（6日）於社交平台Twitter發起投票諮詢網民意見，問應否賣掉手持的Tesla股份10%。投票吸引了逾350萬名網民參與，當中57.9%人投贊成，42.1%人反對。

據周三（10日）披露的監管文件顯示，馬斯克自周一（8日）起已連續三日出售450多萬股Tesla股票，預料套現約50億美元（約390億港元），合共出售其2.6%持股。按周三收市價計，馬斯克仍持有市值約1794億美元的Tesla股份。

【路透分析】馬斯克在Twitter問「應否出售Tesla股份？」　惹納稅問題　【下一頁

文件顯示，馬斯克在周一行使購股權，以每股6.24美元的價格購買215萬股，隨後賣出當中93.4萬股，價值11億美元（約85億港元），以支付他行使股票期權相關稅款。另外，馬斯克分別在周二（9日）和周三出售共359萬股，價值近40億美元（約312億港元）。

 

【延伸閱讀】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

電動車 經濟 股票 Tesla 馬斯克

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