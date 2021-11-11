【大行點睇】第三季業績勝預期 瑞銀維持銀娛買入評級

瑞銀發表報告，指銀河娛樂 （00027） 第三季表現勝市場預期，受惠於經營開支較低及中場賭收高於預期，公司經調整EBITDA5.5億元，較該行預期高出逾半。雖然EBITDA按季下跌，但主要由於第三季受疫情影響，與行業表現大約一致。

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瑞銀指，澳門銀河第三期預計將於明年開業，現時公司持有淨現金278億元，較第二季有所減少，反映資本開支持續。不過該行仍維持銀娛「買入」評級，目標價58.4元。

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