澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升

澳洲新冠肺炎疫苗接種率持續上升，多地逐漸開始解封，民眾陸續恢復生活。澳洲政府最新數據卻顯示，當地10月失業率出現升幅，增加逾4.5萬人失去工作，情況遠較市場預期惡劣。

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澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）公布10月數據，澳洲在全國封城期間失業率持續下跌，反而多個地區開始解封時，失業率卻上升至5.2%，流失4.63萬個職位。分析認為，失業率上升可能與更多人積極尋找工作有關。

數據顯示，新南威爾士州受新冠疫情造成的經濟衝擊比維多利亞州大。10月新州失業率上升0.8個百分點至5.6%，失業人口增加3.5萬人。維州失業人口同樣上升，增加2.9萬人，失業率升至5.6%。

統計局局長賈維斯（Bjorn Jarvis）表示，疫情改善而失業率反升看似有違直覺，但數字反映封城的不尋常，因為與其他經濟衝擊相比，封城措施更限制民眾工作及尋找工作機會。

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責任編輯：吳漢培