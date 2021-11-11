【內房危機】房地產市場仍偏弱 傑富瑞指宜先觀望政策發展

傑富瑞發表報告，引述內地傳媒指政府或調整「三條紅綫」的指標，同時外媒指監管機構指導部分銀行加快個人抵押貸款的發放，認為若落實措施將超越該行預期，因為鼓勵低槓桿企業加槓桿，與中央去槓桿的目標有衝突。

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該行又指，若消息屬實，只有優質或國有企業如中國海外發展 （00688） 、華潤置地 （01109） 、萬科 （02202） 等因折讓收購小型房企而受惠，但有關企業預計只有審慎收購，對小型房企的流動性幫助有限。

該行認為內房市場仍弱，應等待消息更明朗時才買入，該行給予行業「中性」評級，其中首選為潤地。

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