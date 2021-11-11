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【國泰293】國泰：收緊機組人員檢疫措施恐影響本港供應鏈

股市 17:07 2021/11/11

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【國泰293】國泰：收緊機組人員檢疫措施恐影響本港供應鏈

國泰航空 （00293） 兩名貨機機師確診新冠肺炎，有報道指政府或收緊對機組人員現有豁免限制的措施。國泰對此表示憂慮，並指此舉可能導致能夠工作的員工數量減少，並阻礙進出香港的商品供應鏈。國泰股價今日跌1.4%，收7.28元。

彭博社引述國泰航空的公告報道，國泰一直在執行完整的貨機計劃，並在客機上提供大量貨運服務，以確保供應鏈不受影響。

公告稱，收緊貨運業務空勤人員的出行限制，將嚴重阻礙國泰繼續執行這些重要航班的能力，將會嚴重擾亂供應鏈和貨物進出香港。

受累疫情，國泰客運業務持續疲弱，但貨運表現不俗，9月載貨量創疫情爆發以來的單月新高。9月份國泰載貨量達13.1萬公噸，按年增19.7%，是自新冠肺炎疫情爆發以來的單月新高，但較疫情前少24.1%；貨運運力約70%，運載率按年上升3.8個百分點至79.7%。

本地英文報章今日報道，香港可能收緊對機組人員現有豁免限制的措施。最新的感染病例可能令香港的清零策略以及與內地恢復通關的努力面臨挑戰。

相關文章：【國泰293】國泰航空上月載客逾13萬人次　載貨量疫情以來新高

【施政報告2021】國泰航空：期待三跑明年啟用　林鄭：擬在珠海設立高端航空產業群

【國泰293】SKYTRAX 2021最佳航空公司排名出爐　國泰跌兩位至第6、港航排名大跌

港股 國泰航空（00293） 香港 新冠肺炎

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