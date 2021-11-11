KENNEDY 38價單登場　開放式折實618.3萬起　新地︰投資自用佳選價

新地、會德豐地產及恒地合作發展的堅尼地城卑路乍街38號新盤KENNEDY 38公布首張價單，折實價由618.3萬元起，整批平均呎價26,888元。

首批單位涉及70伙，涵蓋開放式以及一房間隔，實用面積由229至299平方呎不等。發展商提供最高10%即供付款折扣優惠，以折實價計，整批由618.3萬元起，至827.01萬元，而折實呎價則介乎25,117至29,956元。項目入場單位為3樓H室，屬開放式間隔，實用面積229平方呎，折實售價為618.3萬元，折實呎價則為27,000元。

新地副董事總經理雷霆指，首批70伙單位當中，有60伙折實後低於800萬元，開價吸引。此外項目優勢眾多，除距離港鐵站僅約兩分鐘步程，附近配套亦完善，又位於名校網，對各類客源都具吸引力，他預告項目將於下周推售，相信可揭起熱賣潮。他指出，近日股市波動，投資者更看好物業市場，而且今年以來各類住宅租金皆見升幅，因此形容首批定價為「投資自用佳選價」。

新地代理副總經理唐錦江則表示，項目位於銅鑼灣告士打道280號世質中心27樓的展銷廳及示範單位將於明日（12日）起開放予公眾參觀，並於周六（13日）起收票。

KENNEDY 38示範單位曝光 一房廁所設雙門 客廁/套廁隨意揀【下一頁】

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