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【騰訊700】一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價

股樓投資 18:00 2021/11/11

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騰訊(00700)上季非國際財務報告準則盈利，按年下跌2％至317.5億元人民幣。由於業績罕見倒退，大行雖大致維持騰訊買入評級，惟當中個別大行亦下調其目標價。騰訊周四收報477.6元，跌1.2%。

大行最新予騰訊評級和目標價：

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下調騰訊目標價至618元的摩通，同時下調該股2022年經調整每股盈利預測５％，但認為投資者對監管風險的情緒應該有所緩解，並引述管理層表示，成人遊戲消費的監管風險較低，而實施個人信息保護法（PIPL）對廣告收入的影響並不顯著。摩通預期，騰訊股價短期內將會出現窄幅上落的情況，因廣告業務前景較預期弱，而且在未來數季可能持續走弱，而在遊戲業務方面，隨著國際市場愈來愈受歡迎及本土市場業務推出新產品，前景將有所改善。摩通相信騰訊廣告和遊戲的監管風險似乎較預期為低。

【騰訊放榜】 騰訊季績出爐 第三季經調整淨利潤按年降1.7% 遜市場預期   詳情請看【下一頁

建議買入騰訊的中信里昂則指，該股上季度業績符合預期，總收入按年增長13.5％至1,420億元人民幣，低於預期3％，但經調整的息稅前溢利按年增長7.1％至408億元人民幣，高於預期2％。中信里昂指出，收入下降主要是由於宏觀經濟放緩以及監管加強，使廣告業務受壓，然而遊戲業務收入則符合預期，隨著《英雄聯盟：激鬥峽谷》的強勢亮相等因素，其增長將在今年第4季度反彈。

【長和系】長建傳攻新能源 投資英國氫氣私募基金   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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