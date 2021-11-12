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【公屋裝修】退休公務員住處700呎變200呎 31萬裝修公屋 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間

理財智慧 19:37 2021/11/12

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香港寸金尺土，收納空間是裝修中重要的一環，如果要「大屋搬細屋」，不少人都會對空間的運用感到十分頭痛。是次介紹位於九龍灣一個公屋單位，實用面積約236平方呎。戶主是一對已退休的夫婦及一隻貓，他們退休前居住在700多呎的政府宿舍，退休後獲分配一個200多呎的公屋小單位，十分考驗設計師對空間的利用。

戶主坦言在舊居不需要仔細地思考空間的運用，就可以容納一張餐枱和一個浴缸，甚至乎廚房的空間很充裕，所以他們通常較隨意地把傢俱和生活用品放在屋內。相對於舊居的單位寬敞，由大屋搬到「蝸居」，正因為空間有限，更需要細心考慮並善用每一寸的空間，有見及此，請來了EcHouse裝修平台進行設計，全屋裝修動輒需時4個月。

戶主對客廳的設計有明確的概念，她希望在狹窄的空間增加收納的同時，又有地方招呼朋友。基於以上的原因，設計師以玻璃趟門分隔睡房和客廳，這設計獲得戶主滿意之餘，更形容為「多功能」的地方。客廳的規劃主要分為儲物和公用空間，在玄關位置放了一個櫃子，下方作一般鞋櫃用途，上方則用來放置雜物，「一櫃二用」以節省空間。在鞋櫃隔壁有一個白色拼淺棕色的儲物櫃，櫃內有一張摺疊的餐枱，在不使用的時候，可以把整張枱接起來放進儲物櫃內，當有需要的時候才展開使用。

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至於睡房方面，設計師利用2層的收納地台以騰出更多的收納空間，第一級地台佔面積只有4×7呎左右，它兼具了書枱、衣櫃和儲物的功能。當客人來訪時，能容下不少人坐在地台上，而最貼近窗邊的地台是睡眠區，雖然它被設計高一級，但與一般床的高度相若，所以上落床不會有困難。而廚房及洗手間的牆身設計，設計師建議各有一面特別圖案的磁磚，強化空間的視覺感。廚房牆身用了六角形磁磚配上特色的布紋飾面廚櫃，感覺既温暖又增加了時尚感，洗手間則用了清新甜美的花紋磁磚，讓人眼前一亮。

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整體設計風格原本以日式無印風來設計，後來設計的過程中加入了不同的元素，包括客廳綠色牆，和電視櫃的深色木條子等等，最後展示出來的效果舒適及自然。再者，全屋的視覺焦點是兩處木條子的設計，首先是電視櫃的特色牆，設計師把廚房門改為木條子，形成暗門的設計，令電視牆和廚房門融為一體，在視覺上顯得客廳更闊落。另一個木條子的設計就是大門的位置，由於是公屋單位，不能隨意改動門外的設計，設計師巧妙地運用木條子裝飾大門內。為了呼應電視櫃的統一性，因而選色上用了較深色的木條子。

 

費用：

清拆工程    $16,000
水喉工程    $22,700
油漆工程    $24,600
泥水工程    $53,700
木器工程    $23,000
傢俬工程    $138,500
假天花工程    $6,000
電力工程    $17,900
其他    $11,300
總數    $313,700

 

圖片由EcHouse裝修配對平台提供

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責任編輯：陳頌潔

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