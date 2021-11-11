【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　

Instagram再推出新功能！據外媒《9to5Mac》報道，Instagram近期為iOS版本增設全新內購功能，暗示未來平台也即將加入類似Patreon、OnlyFans的用戶訂閱贊助服務。

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報道指，目前Instagram未有說明該內購功能的使用目的，但外界傳出Instagram也將仿照其他社交平台，推出自家訂閱功能，讓用戶能夠支持內容創作者。據悉，「Instagram 訂閱」費用由0.99美元至4.99美元（約港幣7.7至38.9）不等，屬於小額贊助服務。

現時除了Instagram，另一社交平台Twitter最近宣布推出「Super Follow」功能，與 YouTube的「頻道會員」相似，用戶可透過每月小額付費的方式查看創作者為贊助者提供的獨家內容。

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記者：廖淑瑩