▲ 【可持續發展】新地簽訂86億元可持續發展表現掛鈎貸款 規模為本港地產界最大

新鴻基地產 （00016） 與8家國際及本地銀行，簽署集團首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款協議，貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為4年。有關貸款獲超額認講，貸款額由原來的30億元，增加至86.5億元，為本港地產界中最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。貸款將用作新地日常營運資金，以及支持正進行的可持續發展工作。

新地指積極配合政府供應土地決心【下一頁】

新地持續將綠色和健康元素融入業務營運當中，集團在香港和內地主要城市發展了不少已取得綠色認證的商業地標項目，並力求在項目發展和環境保育之間取得平衡，例子包括住宅項目PARK YOHO及Wetland Seasons Park。為了協助應對氣候變化，新地訂立多個清晰的環境目標，並持續檢視已落成的物業投資項目，研究可以提升環保表現的地方。集團正計劃在可行的情況下，在旗下的新落成物業安裝太陽能板，同時透過在新發展項目裝設汽車充電站，鼓勵更多市民使用電動車。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，貸款為新地的可持續發展道路確立另一個里程碑，亦展示集團一直努力推進可持續發展工作。

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