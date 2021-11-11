【2022前瞻】Sophos揭勒索軟件4大攻擊趨勢　籲企業做好「預防偵測」

▲ 網絡安全廠商Sophos昨（10日）發布《2022年網絡威脅報告》，揭示勒索軟件未來如何滙集多種網絡威脅，以構成龐大且互連的勒索軟件傳送系統，對IT安全構成更大的威脅，並對2022年的網絡安全趨勢作出分析及建議。

勒索軟件正在全球造成廣泛破壞，已成為網絡犯罪生態系統的主要元素，無論大型企業、中小企或機構均受到嚴重影響。網絡安全廠商Sophos昨（10日）發布《2022年網絡威脅報告》，揭示勒索軟件未來如何滙集多種網絡威脅，以構成龐大且互連的勒索軟件傳送系統，對IT安全構成更大的威脅，並對2022年的網絡安全趨勢作出分析及建議。

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Sophos首席研究科學家Chester Wisniewski表示，勒索軟件在2022年並未出現放緩迹象，甚至會不斷變種和進化，產生更複雜的攻擊。他提醒企業，來年必須在「預防和偵測」（Prevention and Detection）上打造更全面的防範措施，

若只單憑網絡安全監測工具，讓自己深信有能力偵測惡意程式的想法是不切實際。

▲ Sophos首席研究科學家Chester Wisniewski表示，勒索軟件在2022年並未出現放緩迹象，甚至會不斷變種和進化，產生更複雜的攻擊。（Sophos影片截圖）

RaaS普遍 威脅工具適應環境

Sophos最新報告提到，2022年會出現4大主要網絡威脅趨勢（見表）。首先，RaaS（攻擊即服務）的工具將會愈趨普遍，勒索軟件的規模也將變得更模組化及統一。Wisniewski提到，RaaS主要功能是讓技術能力較低或資金不足的攻擊者，能夠輕易使用勒索軟件發動攻擊。

RaaS開發人員今年已投入更多時間和精力以產生複雜的程式碼，試圖從受害者、保險公司和談判者中搾取更豐厚贖金。

事實上，今年備受矚目的勒索軟件攻擊，大部分均與RaaS有關，包括美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline系統遭東歐黑客組織DarkSide攻擊、美國軟件公司Kaseya遭索取7,000萬美元贖金等情況。Sophos認為，2022年的情況只會更為嚴峻，RaaS將會繼續成為勒索軟件攻擊的主要方法。

其次，現時網絡威脅工具如Loader、Dropper等，能不斷適應環境變化，以傳播勒索軟件。第三，勒索軟件攻擊者使用多種敲詐方式，迫使受害機構支付贖金，Sophos預計，勒索範圍和強度將持續增加。手機威脅和社交工程詐騙如Flubot和Joker等預料將持續出現，並將目標延伸至個人及企業對象。

AI技術製假資訊 用作敲詐

同時，攻擊者亦將更頻繁採用人工智能（AI）技術，不但可用AI製造虛假資訊活動和虛假社交媒體帳號，甚至發展至包含水坑（watering-hole）攻擊的網頁內容、網絡釣魚電郵或是進階的deepfake影片和語音合成技術等來進行敲詐。

最後，加密貨幣將繼續助長勒索軟件和惡意加密挖礦等網絡罪行，除非全球加密貨幣得到更嚴格監管。Sophos報告提到，加密貨幣以匿名方式進行交易，能有效逃避制裁，促使黑客變本加厲。

Wisniewski呼籲，終止勒索軟件繼續蔓延有一些關鍵方法，當中包括停止支付贖金、從他人的安全錯誤中汲取教訓、提高警惕等，「IT部門也必須仔細調查以往認為微不足道的警示，因為這些常見的入侵特徵，現已演變成攻擊者已控制及取得整個網絡的立足點。」

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責任編輯：曾曉汶