【內房鬆綁】 傳考慮放寬內地房地產政策限制 「三條紅綫」有望調整 內房股急升

傳內地當局考慮放寬房地產政策限制，內房央企建議就地產收併購調整「三條紅綫」指標。據《財聯社》引述知情人士報道，近期部分央企及國企向政府監管部門反映，若要進行一些承債式收購，「三條紅綫」就會被突破，建議調整「三條紅綫」相關指標。換言之，若要允許內房企業出售資產紓緩債務，「三條紅綫」並非不能觸及。

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消息一出，內房股隨即急彈。旭輝控股（00884）升幅最多，升達12.5%，報4.96元；中國奧園（03883）升近12%，報2.72元；龍光集團（03380）、合景泰富（01813）、融創中國（01918）也有7至9%升幅，分別報8.5元、7.47元及17.22元。藍籌股華潤置地（01109）、碧桂園（02007）、龍湖集團（00960）、中海外（00688）同樣升逾5%。

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記者：郭秀慧