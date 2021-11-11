【職場逸聞】芬蘭擬立法允許員工查看同事薪酬　以縮窄性別薪酬差距

據路透社報道，芬蘭政府正計劃立新法，在僱員懷疑自己受到不平等待遇時，允許他們檢查同事的收入，作為縮小男女工資差距的手段。不過，此舉遭到當地工會以及僱主組織批評，認為反而會製造出更多職場紛爭。

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然而芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的所屬的政黨，已在推進立法，務求縮小工資差距。當地平等部長布倫奎斯特（Thomas Blomqvist）向路透社表示：「政府的計劃主要希望可消除不合理的薪酬差距，現時只是更實事求事地解決問題。」他更預計，法案將在2023年4月選舉前在議會通過。

根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Cooperation and Development）的薪酬平等排名，去年芬蘭女性的收入比男性低 17.2%。盡管幾十年來，性別平等一直是芬蘭政治議程的重要議題，在該次調查排在第37位的芬蘭，明顯遠遠落後於第8位的挪威、第9位的丹麥和第12位的瑞典等西歐國家。

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芬蘭平等監察員（Finnish Equality Ombudsman）在2018年發表的報告就指出問題所在，與其他西歐國家相似，就業市場會劃分男性和女性主導的職業、父親的育兒假少於母親、女性晉升的頻率不如男性。

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