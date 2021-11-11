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【香港經濟】花旗料今年本港GDP全年升6.6% 第4季升5.6%

Hot Talk 16:36 2021/11/11

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港府於周五修訂今年全年GDP增長預測，市料升幅介乎5.8%至6.6%。

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政府將於明天（11月12日）正式公布第3季本地生產總值（GDP）數據，而上周一（1日）已揭曉初步預估，上季GDP按年增長5.4%，較市場預期的5.7%為低。政府也將會修訂對今年全年本港GDP的增長預測，8月時財政司司長已上調增長預測至介乎5.5%至6.5%。本報綜合5位經濟專家的最新預測，對今年全年的GDP增長預測估計呈大分歧，料升幅介乎5.8%至6.6%。

最樂觀是花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖，料本港第4季GDP升5.6%，全年升6.6%。反觀上商研究部主管林俊泓最保守，預期第4季僅升3%、全年升5.8%。而ING大中華首席經濟師彭藹嬈預期，第4季GDP升4%，全年升6.3%。

*逢周一晚上8時《ET財智Talk》專家為你剖析市場形勢*

陳茂波預計 今年度財赤遠低於年初估算【下一頁

至於對明年的GDP增長預測，以信銀國際首席經濟師卓亮最進取，料升4.2%，花旗料升3.8%、上商為2.5%。此外，對2023年的GDP增長預期，花旗預估錄得3.6%增幅，信銀國際及上商齊料升3%。

另方面，大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒拆解上季GDP的數據， 本港第三季經濟按年增長5.4%，高於該行估計的5.1%，按季增長0.1%，亦符預期。但上季按年增幅較第二季的7.6%回落，主要受去年第三季的基數效應影響。而政府公布的預估數據，反映各主要開支組成部分均有健康的增長。

溫嘉煒又說，內需方面，受惠疫情緩和、失業率回落及政府派發電子消費券等因素刺激，私人消費開支第三季按年增加7%（第二季為7.2%），投資開支保持雙位數增長（按年增加11%，第二季為23.9%）。外需方面，出口第三季按年增長14.3%，增幅雖然較第一和第二季的30.1%和20.5%為低，主要由於前兩季經濟重啟初期，追趕式需求更為明顯。

溫嘉煒補充，維持第四季經濟將按年增長4.9%，以及今年全年經濟增長6.4%的預測，且料本地消費可望繼續推動內需改善。惟外需的不確定性較大，全球多個主要經濟體仍面對疫情挑戰，商品價格和貨運成本高企，均可能不利出口表現。何況內地嚴格的防疫措施、以及限電節能等政策，或拖累內地對香港出口的需求。

相關文章：【香港經濟】香港上月PMI降至50.8　增長率收窄至6個月最低

【香港經濟】第3季GDP初值遜預期　高盛下調全年預測至6.7%

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

上海商業銀行 信銀國際 大新銀行（02356） 花旗銀行 大行報告 香港 GDP 經濟數據表現

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