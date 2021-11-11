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【雙11】京東雙11累計下單金額突破3114億人幣　股價揚近1.8%

股市 16:31 2021/11/11

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【雙11 】京東雙11累計下單金額突破3114億人幣　股價揚1.8%

內地電商平台的雙11購物節正進行得如火如荼，京東 （09618） 指，京東11.11截至11月11日14時09分，累計下單金額突破3114億元（人民幣，下同）。京東收報313.4元，升1.75%。

京東周三（10日）晚上8時提早啟動11.11高潮期，京東稱，周三晚8點，京東手機通訊品類節節攀升破紀錄，僅10分鐘，小米 （01810） 、iQOO、OPPO、榮耀、華為、三星、vivo品牌手機成交額按年增長400%；iPhone 成交額 2 秒破億，各手機品牌均在京東11.11主場刷新以往紀錄再創新高。

從服飾消費來看，參與京東11.11的Z世代用戶數是去年同期的3倍。開門首10分鐘，京東服飾超30個新銳品牌成交額按年增長超10倍。開場4小時，Z世代喜愛的新趨勢品類、新品按年增長300%。

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【雙11】監管風暴下首個雙11　阿里巴巴低調應節？

記者：李哲毅

*騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜*【按此- 附Time code

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