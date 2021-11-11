▲ 【MIRROR】陳志雲：MIRROR助ViuTV揮低TVB奪除夕騷 TVB股價重上6元

2間本地電視台TVB及ViuTV競爭白熱化，連帶TVB股價都有異動。電視廣播 （00511） （TVB）踏入「台慶月」，但最近股價走勢就相當反覆，上周（5日）股價一度跌穿6元、創近30年新低，至近日才重新企穩6元關。TVB今日收報6.1元，漲近0.7%或0.04元，成交額91.8萬元，最新市值約26.72億元。

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陳志雲：TVB都有份競投除夕騷

旅發局上周公布今年復辦除夕倒數活動「香港跨年倒數演唱會」，並由ViuTV投得製作權，同時公布人氣男團MIRROR都有份演出。

前TVB高層陳志雲隨後在個人Youtube頻道「大爆」，原來TVB都有份競投除夕騷的製作權，而且雙方提出的製作費其實差不多，但最終不敵ViuTV，「主要因為後者有MIRROR這張王牌」。

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對於TVB股價創新低，已躍升為無綫首席創意官的王祖藍上周（6日）出席活動時回應，就形容TVB股價「抵買、入貨好時機」，又稱自己對公司股價非常有信心，如條例許可自己身為管理層都想買。

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