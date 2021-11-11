【有相睇】逾半億豪宅　花過百萬裝修　嘆住望靚海景　月租8.5萬

雖然淡入租賃淡季，但匯璽租務持續活躍，日前屋苑更有特色戶獲承租，月租要約8.5萬元。香港置業魏澤華說，南昌站匯璽日鑽匯高層A室，實用面積約1,852平方呎，四房間隔，向西南，望超開揚海景，月租原叫價9萬元，放租一個月後，吸引區內客洽詢，終減價5,000元，以8.5萬元租出，實用呎租約45.9元。

據了解，業主花近過百萬裝修，從代理提供的相片可見，單位非常闊落，連精致裝修，雖然位於低層，但外望開揚海景。代理透露，新租客為家庭客，心儀單位裝修精美，故決定承租單位。

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資料顯示，業主於2019年12月以約5,223.3萬元購入上述單位，以月租8.5萬元計，租金回報率僅約1.95厘。

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