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【有相睇】逾半億豪宅　花過百萬裝修　嘆住望靚海景　月租8.5萬

股樓投資 17:00 2021/11/11

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雖然淡入租賃淡季，但匯璽租務持續活躍，日前屋苑更有特色戶獲承租，月租要約8.5萬元。香港置業魏澤華說，南昌站匯璽日鑽匯高層A室，實用面積約1,852平方呎，四房間隔，向西南，望超開揚海景，月租原叫價9萬元，放租一個月後，吸引區內客洽詢，終減價5,000元，以8.5萬元租出，實用呎租約45.9元。 

據了解，業主花近過百萬裝修，從代理提供的相片可見，單位非常闊落，連精致裝修，雖然位於低層，但外望開揚海景。代理透露，新租客為家庭客，心儀單位裝修精美，故決定承租單位。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，業主於2019年12月以約5,223.3萬元購入上述單位，以月租8.5萬元計，租金回報率僅約1.95厘。 

同場加映  【溫股知新】以攻為守 佈局元宇宙

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 匯璽 香港置業

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