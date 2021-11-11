歐盟擴大制裁白俄 指有航空公司涉助運難民

白俄羅斯被指放任難民湧入歐盟國家，與歐盟關係愈發緊張。歐盟委員會主席馮德萊恩周三（10日）與美國總統拜登會面後，宣布下周起將擴大對白俄羅斯制裁。歐盟外交官表示，計劃制裁30名涉事白俄人士及企業或組織，包括白俄羅斯航空。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三與美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓會面，討論有關新冠疫情、氣候變化及外交等議題。馮德萊恩於會後表示，下周起會進一步制裁白俄羅斯，制裁適用於個人及企業或組織。

馮德萊恩透露，美國已準備於12月初向白俄羅斯實施制裁，同時歐盟會持續審視，考慮制裁為白俄政府運送難民人士入境及前往其他歐盟國家邊境的航空公司。白宮發言人在兩人會晤前表示，作為美國重要盟友，拜登會堅定支持歐盟。

白俄羅斯傳護送難民闖波蘭邊境 歐盟譴責兼考慮加強制裁 （第二版） 【下一頁】

歐盟外交官員透露，已制定初步制裁名單，包括白俄外交部長及白俄羅斯航空（Belavia）在內約 30 人士及企業或組織。當中Belavia被指協助販運難民至與其他歐盟國家接壤的邊境地區，涉及參與非法人口流動。Belavia發表聲明，拒絕承認參與事件。

歐盟及北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，NATO）一同指摘白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）， 把中東難民從白俄護送至波蘭等歐盟國家，利用難民作武器向西方施壓。而盧卡申科及其盟友俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將責任歸咎於歐盟。

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責任編輯：郭麗明