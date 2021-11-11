【電商發展】京東計劃增加海外業務投資　或挑戰亞馬遜地位

據CNBC報道，京東行政總裁辛利軍表示，作為中國電子商務巨頭，他們打算增加投資海外業務，以發掘更多國際用戶。報道指出，京東在擴大海外業務方面，雖不似其競爭對手阿里巴巴那麼積極，但這兩家中國公司擴張海外業務的話，則有機會挑戰亞馬遜在某些地區的電子商務龍頭地位。

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報道指，京東在未來幾年，不論是在倉儲、物流還是供應鏈方面，將提高投資以符合京東的發展戰略。他更透露，京東正在越南和歐洲進行進一步的戰略分析，將這兩地作為潛在的擴張地點。

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迄今為止，京東的國際擴張主要集中在投資和合資企業上。2017年，泰國零售商Central Group與京東成立合資公司，並於翌年在泰國推出電商平台。2019年，京東成為越南電商Tiki的第一大股東。京東還運營 Joybuy.com以服務國際客戶，它是阿里巴巴「全球速賣通」的競爭對手。

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