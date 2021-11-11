  • 23°C
香港時間 : 20211111日 (四) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電商發展】京東計劃增加海外業務投資　或挑戰亞馬遜地位

環球政經 16:42 2021/11/11

分享：

據CNBC報道，京東行政總裁辛利軍表示，作為中國電子商務巨頭，他們打算增加投資海外業務，以發掘更多國際用戶。報道指出，京東在擴大海外業務方面，雖不似其競爭對手阿里巴巴那麼積極，但這兩家中國公司擴張海外業務的話，則有機會挑戰亞馬遜在某些地區的電子商務龍頭地位。

【大行點睇】花旗首予京東物流「買入」評級 為該行內地物流科技行業首選 【見下頁

報道指，京東在未來幾年，不論是在倉儲、物流還是供應鏈方面，將提高投資以符合京東的發展戰略。他更透露，京東正在越南和歐洲進行進一步的戰略分析，將這兩地作為潛在的擴張地點。

【政府工略】警務處招聘二級特別攝影員 頂薪逾3.8萬元 負責拍攝罪案現場及鑑證等照片 【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

迄今為止，京東的國際擴張主要集中在投資和合資企業上。2017年，泰國零售商Central Group與京東成立合資公司，並於翌年在泰國推出電商平台。2019年，京東成為越南電商Tiki的第一大股東。京東還運營 Joybuy.com以服務國際客戶，它是阿里巴巴「全球速賣通」的競爭對手。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

京東集團—SW（09618） 經濟 泰國 越南 京東（美：JD） 歐洲 阿里巴巴 零售 服務 中國

上一篇文章

【內房鬆綁】 傳考慮放寬內地房地產政策限制 「三條紅綫」有望調整 內房股急升

下一篇文章

【置業故事】後生仔「炒股」有一手　套股獲利後即「押注」樓市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款