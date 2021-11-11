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燈光師親睹誤殺過程險遭槍擊 告艾力寳雲及劇組

環球社會熱點 16:18 2021/11/11

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荷里活男星艾力寶雲拍攝新電影《Rust》時，因道具槍突然走火，意外擊中一名男導演及一名女攝影師，女攝影師送院後不治。劇組燈光師當日親睹誤殺過程更險被槍擊中，控告艾力寳雲及劇組。

警方證艾力寶雲道具槍有實彈 不排除作刑事起訴 【下一頁】

原告Serge Svetnoy於《Rust》劇組擔任首席燈光師，他入稟洛杉磯法院控告主演兼製片人艾力寳雲（Alec Baldwin）、助導哈爾斯（David Halls）、槍械指導里德（Hannah Gutierrez Reed）等人疏忽並導致他有嚴重情緒困擾。

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Svetnoy於訴訟文件指出，他於意外發生時險遭子彈擊中，批評劇組未有聘請經驗豐富及稱職的槍械指導。他指出里德為劇組唯一一名槍械指導，認為製片人應聘請多名助手從旁協助。

訴訟文件提到電影製片人允許於片場存放實彈，並隨意放在道具貨車内無人負責看管，也反映他們違反職責。Svetnoy批評劇組疏忽，未有實施及維持保管槍械的行業標準。

艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版） 【下一頁】

而槍械指導里德的代表律師發表聲明，質疑有人事前將實彈放入道具槍導致意外發生，聲稱里德是遭人陷害。

Svetnoy與遇害的42歲女攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins）為密友，自2017年起合作參與9齣電影的拍攝工作。

Svetnoy曾在社交媒體發文談及哈欽斯遇害一事，指他當時將奄奄一息的哈欽斯抱入懷中，而哈欽斯手上沾滿了血。

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責任編輯：鄭錦玲

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