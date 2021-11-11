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【PS5】零件短缺拖累PS5產量　Sony全年銷售難達標

商業 17:00 2021/11/11

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有傳Sony亦下調遊戲機PS5於2021財年的產量。（法新社圖片）

零件短缺問題繼續影響各行各業的生產商，有傳Sony亦下調遊戲機PS5於2021財年的產量，情況恐怕亦令Sony的全年銷售難以達標。

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綜合外電報道，Sony原先目標訂於在明年3月前， 生產超過1600萬部PS5。除了為了實現年內的銷售目標，亦下一年的生產做好準備。但外電引述知情人士表示，Sony已把PS5目標產量下調至1500萬部，若銷售目標維持在1480萬部，達標將會更困難。

Sony財務總監十時裕樹上月曾透露，物流問題和零件短缺對Sony的影響變得更加嚴重。上月底他再進一步表明，截至9月，PS5的單季銷量略低於預期，亦曾警告任何疫情復甦都可能影響到公司的零件供應。

PS5在今年7月成為銷量最快達到1000萬部的Sony遊戲機，但亦自從當時，PS5的銷售速度明顯放緩。事實上，自PS5面世以來，Sony難以供應足夠貨量。有指原因是Sony供應商生產基地所在國家的疫苗推廣不均，使得零件供應變得難以預測。

 

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責任編輯：葉泳珊

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