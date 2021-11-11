【ET講股通】梁耀康：憧憬放寬內房調控（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開高走，恒生指數午後曾升328點，高見25324點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 造好，唯獨剛公布季績的騰訊 （00700） 股價續軟。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股反彈兩個主要原因

02：45 - 內房股可望獲救 搏反彈可以點揀

04：49 - 中美元首下周一電話會議利好後市？

06：45 - 留意港股阻力位及支持位

08：02 - 港股反彈 科技股要留意

09：09 - 騰訊 （00700） 季績後股價軟 前景點睇？

11：22 - 新能源車概念股份值得留意＋比亞迪 （01211） 買賣策略

15：11 - 體育用品股可收集：談李寧 （02331）

16：06 - 生物醫藥、新能源股暫宜觀望，

17：13 - 個股分析：招金 （01818）

18：08 - 個股分析：紫金礦業 （02899）

18：50 - 恒指關鍵位在哪？要關注內房板塊

21：05 - 觀眾問股：京東 （09618） 現價可買入嗎？

23：11 - 科技股回調不深 可分注入貨？

24：59 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 現價可買入嗎？

27：38 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.2元買入 前景點睇？

29：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢點睇？甚麼價位可買？

35：42 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 62元買入應沽定留？

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3104609

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，憧憬放寬內房調控為近兩日反彈市的主調，恒指全日收報25247點，升251點，大市總成交1,363億元。

市傳地方政府約談內銀冀放寬對內房的流動性，又傳出或允許內房重新發債集資，而且恒大 （03333） 再償還債券利息，上述消息紓緩了市場對內房債務危機的擔憂，內房股全綫反彈。

若想吼內房股，仍以大型股秤先，華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 較穩陣，較高風險之選則為龍湖 （00960） 、融創 （01918） 。惟部署上，內房股若失守昨日低位，宜止蝕。

恒指阻力25639點 支持25000關

另一利好消息為中美元首下周一舉行電話會議。美國通脹持續高企，市場憧憬習特通話後，或有一定措施紓緩全球通脹壓力。

展望後市，恒指下一級阻力為25639點，若成功突破，才可望再展升浪；支持則為25000關及24836點，若失守，恐續向下尋底，尤其是24200至24480點之間牛證眾多，恐殺一波才有望企穩。

科技股表現硬淨，現水平續可伺機收集。騰訊 （00700） 季績未如預期，惟業務前景主要還看整體經濟表現，放榜後股價亦未明顯受壓，故可繼續留意。嗶哩嗶哩 （09626） 亦值得留意。

馬斯克沽售Tesla，惟對股價未構成重大沽壓。新能源汽車股高位整固，比亞迪 （01211） 可續持貨。體育用品股低位亦見承接，可伺機收集。金價上揚，個股可留意招金礦業 （01818） ，走勢勝過紫金 （02899） 。

【「ET講股通」問股環節，包括︰京東、贛鋒鋰業、中國電力、騰訊、碧桂園服務︰立即觀看】

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