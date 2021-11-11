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【香港出口】9月份出口貨量升9.3%　價格升6.6%

商業 16:36 2021/11/11

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政府統計處今（11日）公布9月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升9.3%及15.0%。而價格方面，商品整體出口價格及進口價格分別上升6.6%及8.0%。（資料圖片）

政府統計處今（11日）公布9月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升9.3%及15.0%。而價格方面，商品整體出口價格及進口價格分別上升6.6%及8.0%。

【香港出口】8月份出口貨量升18.6%　價格升6.1%

2021年首9個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升22.3%及21.5%；出口價格及進口價格則分別上升4.1%及4.2%。經季節性調整的數字顯示，2020年第3季與對上一季比較，商品整體出口貨量下跌0.7%，而商品進口貨量則上升0.6%。

與去年9月比較，今年9月輸往台灣（38.6%）、印度（23.1%）、美國（13.1%）及日本（12.0%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往中國內地（內地）的整體出口貨量亦上升1.3%。

與此同時，輸往台灣（10.6%）、內地（9.4%）、印度（4.2%）及日本（0.8%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格下跌0.1%。

2021年9月與2020年9月比較，來自內地（20.2%）、韓國（19.7%）、新加坡（11.7%）及日本（10.9%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。同時，來自台灣（5.6%）的進口貨量亦上升。

與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（17.8%）、韓國（17.3%）、新加坡（9.1%）、內地（7.4%）及日本（1.7%）。

【香港出口】9月出口貨值按年上升16.5%　往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%

【香港出口】東南亞防疫措施放寬　新加坡出口貨值升86.3%　業界認為符合預期

責任編輯：李智美

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