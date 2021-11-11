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【棉花需求】棉花商增產應對市場大量需求　惟經濟學家表示下季恐過剩

商業 18:20 2021/11/11

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全球市場對棉花的需求急增，期貨價格更升至10多年來最高位，因此市場預計會出現供應危機，當中又以服裝產業需求最大。（法新社圖片）

全球市場對棉花的需求急增，期貨價格更升至10多年來最高位，因此市場預計會出現供應危機，當中又以服裝產業需求最大。不過有經濟學家認為，棉花商目前大量增加生產量，恐怕會令下一季出現產量過剩的問題。

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根據彭博報道，在供不應求的情況下，再加上部分產業對棉花的需求大增，種植棉花的價格於今年已上漲近50%。另外，供應鏈中斷也帶來了不少麻煩，農民亦要面對不斷增加的種植成本，如人手、燃料和肥料等。

美國洲際交易所（ICE）的數據顯示，美國棉花的庫存下降6.2%，跌至一年以來的新低點。Rose Commodity Group研究主管Louis Rose表示，運輸問題和美國棉花收成延期，是庫存量降低的最大因素。

此次棉花的價格上漲提高了服裝成本，符合美國國內預算增長趨勢的一部分。美國勞工部的數據顯示，美國消費者價格指數，於10月以30年來最快的年增長率上漲。

全球供應估算不等於真正情況

與此同時，有跡象顯示，美國農民的種植面積將顯著增加，明年可能會有過多的綿花供應。北卡羅來納州Cotton Inc.的經濟學家Jon Devine表示，雖然美國下調了對全球庫存的估計，但庫存其實尚算充足。他指出，「全球供應估算的數字並不真正代表供應短缺」，他因此預計，下個季度將有棉花生產過剩的問題。

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責任編輯：李智美

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