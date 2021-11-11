【Tesla】法國外貿銀行：馬斯克沽貨為Tesla股價帶來短期壓力

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 行政總裁馬斯克（Elon Musk）連續3日沽出Tesla套現約50億美元。法國外貿銀行（Natixis）亞太區經濟學家吳卓殷認為，馬斯克出售股份會對Tesla股價帶來短期壓力。

他說，考慮到Tesla的股價已攀升不少，不認為股價目前有很大的調整，而Tesla的前景取決於公司能否牢固其海外收入，加快其銷售擴張速度，成功控制汽車成本等，「當然，（馬斯克出售股份）短期會為股價帶來壓力，但不會影響整體市場」。

電動車估值高企

吳卓殷指，雖各國在COP26未有擬定具體減碳承諾，但大趨勢是電動車在不同國家愈趨普及，及需求上升。他又指，市場對電動車製造商的關注度更高，部分電動車股估值高企，然而，投資者或可在上游行業如鋰或相關供應鏈找到其他機會，而股價未反映前景。

Natixis亞太區首席經濟師Alicia García Herrero在該行的網上會議上表示，該行預測到2040年，電動車將佔整體汽車市場的40%，對傳統車廠和後來競爭者都帶來重大轉變。雖然具增長潛力，但電動車在不同的國家需求迥異，因收入水平、消費意向及政策政策不同，當中亞洲市場需求料快速趕上，而中國將在電動車生產上扮演重要角色，因其有電池、相關組件等的健全供應鏈。

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記者：區嘉俊