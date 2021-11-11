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【2021稅貸戰】交銀香港稅貸息1.38厘 息率追貼大行花旗

15:52 2021/11/11

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交銀香港新推稅貸，最低稅貸息1.38厘，跟上商及花旗看齊。

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綠色炸彈殺埋身，稅務貸款也邁向大混戰，交銀香港亦加入戰團，推出「Dream Cash低息渡稅季」計劃，以借貸額50萬元及還款期12個月計，最低年息為1.38厘。這中資行的最低稅貸息率跟上海商業銀行及花旗看齊，為市面第7大平息。單以上述3間大小行比併，上商以貸款額10萬元，以及還款期12個月已享最平息，花旗則要求貸款150萬元。

綜觀已出招的17間金融機構，不少各出奇招冀突圍，如Aeon信貸財務向合資格客戶最高作1萬元現金回贈，大眾財務則以1萬元超市禮券作招徠；上商則另闢戰線，以信用卡繳費可參加大抽獎，頭獎為8888元簽帳額。

稅貸息劈至1厘 虛銀推快閃限量優惠【下一頁

而傳統銀行中，以花旗最多賞4000元現全券為最豪，滙豐（HSBC）現金回贈最高也有3300元，恒生 （00011） 則為2000元。論及最低息，虛擬銀行眾安（ZA Bank）於上周五（11月5日）突推雙十一優惠，至本月底前首1100名客戶可享1厘稅貸息，取代大新 （02356） 的1.08厘，成最低稅貸息銀行，渣打香港 （02888） 以1.18厘、打入平價榜三甲列。緊接其後是華僑永亨信用財務的1.28厘，而星展及東亞 （00023） 齊以1.33厘、高踞第5大低息列。

至於以借貸上限來看，中銀香港 （02388） 及工銀亞洲最盡可借400萬元，為市面上封頂額最高。

相關文章：【2021稅貸戰】大眾財務稅貸息3.57厘 最高賞1萬元超市禮券

【2021稅貸戰】上商稅貸息1.38厘 大抽獎頭獎獲8888元簽帳額

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356） 眾安銀行 虛擬銀行 交銀香港 稅務貸款

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