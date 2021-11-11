花旗置業意向調查：近四成受訪人士對樓價感樂觀 按季跌16%

花旗銀行本周四（11日）公布2021年第三季市民置業意向調查結果，顯示對未來一年的樓價升跌感樂觀時，其受訪者比例，從今年第二季高54%，回落至今季的38%，大跌16%，惟整體而言，有42%受訪者對樓價看升，多於去年同期的23%。

僅有4%受訪者認為現時是上車好時機，按季回落3%，而有意置業的則按季下跌1%至13%；花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊認為，今年2月至7月期間，每月一手及二手平均成交量達7000宗，創下9年新高，故提早消耗了市場購買力，她預料下半年月均成交跌至約5000宗。李貴莊認為，以往二手樓價指數數據顯示，樓價創新高後，通常出現短暫調整，故認為樓價短期內已見頂，惟長遠而論，供不應求等因素會有利樓市向上。

小題：近七成首置獲家人資助

調查發現，近七成（67%）港人首次置業時，均獲得家人資助，較10年前多了15%，而單計30歲以下首次置業人士，比例達80%，較10年前的56%高。至於家人資助金額亦由10年前的50萬元，大幅攀升至現時的186萬元，若只計劃30歲以下首次置業人士，家人的資助金額更由10年前的46萬元，大升至現時的254萬元。另外，在買樓後的裝修費用後，需要借錢裝修的比例由十年前的7%升至16%，但裝修費佔樓價的比例則由7%降至3%。

調查又指出， 僅18%非業主的稱有信心於未來10年置業，較上兩季微跌，他們均認為適合自己的平均樓價為580萬元，較10年前的270萬元，多了115%；而有興趣置業受訪者中，57%期望樓價進一步下跌才會入市，平均期望跌幅約26%，和賣家希望高於市價4%才出售物業，存在一段距離。此外，有58%受訪者指自己會在參觀5個樓盤內，或3個月時間內作出置業決定，較10年前的約70%，跌了12%，反映現時置業人士態度傾向謹慎。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2021年9月訪問超過500名香港市民。自2010年開始，花旗銀行進行季度置業意向調查，以評估香港市民當時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。

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記者：潘曉豐