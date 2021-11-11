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【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合

科技 16:10 2021/11/11

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Meta表示，單靠自家的Workplace，不能建構一個優秀的虛擬元宇宙辦公環境，所以決定與微軟Teams合作，整合兩個平台的功能。

元宇宙（Metaverse）最近成為科技界焦點，除了Facebook高調將母公司名稱改為Meta外，微軟（Microsoft）其後也宣布，準備進入Metaverse世界，並預告在明年推出Mesh for Microsoft Teams。兩大科企亦敵亦友，最近雙方宣布將會聯手合作，將旗下的Workplace部分功能與Teams整合，發展元宇宙辦公室。

【元宇宙】Niantic免費開放Lightship平台　助開發人員設計AR元宇宙遊戲及程式

【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams

Meta日前指出，元宇宙除了遊戲，也包括工作，同事可以透過AR/VR工具，在虛擬元宇宙中開視像會議。Meta表示，單靠自家的Workplace，不能建構一個優秀的虛擬元宇宙辦公環境，所以決定與微軟Teams合作，整合兩個平台的功能。

據悉，兩個平台整合後，Teams用家可以直接在App內透過Pinned Tab，進入Workplace及看到News feed，Workplace用戶也可在平台內，使用到部分Teams功能，毋需切換程式。明年起，現時採用Teams平台的企業，也可把Teams的會議，串流到Workplace群組內。

較早前，微軟宣布將在明年上半年推出Mesh for Microsoft Teams預覽版，結合MR平台Mesh與Teams的生產力工具，讓使用者於Teams中加入虛擬會議、聊天、協作或分享文件，且不管是自手機、電腦或MR頭戴式裝置皆可存取。

【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素

責任編輯：曾曉汶

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