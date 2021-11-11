【互聯網監管】調查指「雙11」頭部電商效應減弱　快手電商搜索佔比增至6%、股價曾升一成、重上100元大關

▲ 調查指「雙11」頭部電商效應減弱 快手電商搜索佔比增至6%

早前內地出台一系列反壟斷監管措施，規管互聯網平台經濟。監管後首個大型線上促銷季將在今日結束，有機構發布「雙11」大數據，顯示反壟斷監管加速電商平台格局變化，如阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶、以及京東 （09618） 的比重下調，更多用戶使用抖音、快手 （01024） 等短視頻公司的電商平台。

據百度 （09888） App今日發布的《百度熱搜2021雙十一大數據》顯示，今年「雙11」的搜索熱度穩步上漲25%。以「雙11」電商平台搜索佔比計算，淘寶及京東的比重均較去年下跌約10個百分點。當中，淘寶由2020年的34%，下跌至24%；京東由27%下跌至18%；保持在第三位的拼多多則由9%增加至10%。

另外，今年排名第四的小紅書佔比由4%增加至9%，抖音及快手分別排在第五位和第七位，今年佔比分別為8%及6%。

快手股價今日下午曾升一成，最高見102.8元，現報99.3元，升6.5%，暫錄得成交18.47億。

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記者：梁安琪