【置業故事】後生仔「炒股」有一手　套股獲利後即「押注」樓市

有年青首置客靠「炒股」致財，其後選擇「套股換樓」，成功增加置業預算上車。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳新寶城2座中層H室，實用面積436平方呎，大兩房間隔，外望開揚靚景，原開價805萬元，終減價15萬元，以790萬元易手，實用呎價約18,119元。

代理續說，買家為年青首置客，原本物色700萬元內、可申請高成數按揭的細兩房單位，及後因於股票市場獲利，故將預算高至800萬元內，最終對上址一見鍾情，即決定沽出獲利股票鎖定利潤，然後買樓。

據了解，原業主於2014年11月，以約500萬元購入上述單位，持貨約7年，現帳面賺約290萬元，物業期內升值約58%。資料顯示，新寶城本月暫錄3宗二手成交，現時約有50個單位放售，叫價由688萬元起。

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