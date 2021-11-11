  • 23°C
香港時間 : 20211111日 (四) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】後生仔「炒股」有一手　套股獲利後即「押注」樓市

股樓投資 16:02 2021/11/11

分享：

有年青首置客靠「炒股」致財，其後選擇「套股換樓」，成功增加置業預算上車。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳新寶城2座中層H室，實用面積436平方呎，大兩房間隔，外望開揚靚景，原開價805萬元，終減價15萬元，以790萬元易手，實用呎價約18,119元。 

代理續說，買家為年青首置客，原本物色700萬元內、可申請高成數按揭的細兩房單位，及後因於股票市場獲利，故將預算高至800萬元內，最終對上址一見鍾情，即決定沽出獲利股票鎖定利潤，然後買樓。 

據了解，原業主於2014年11月，以約500萬元購入上述單位，持貨約7年，現帳面賺約290萬元，物業期內升值約58%。資料顯示，新寶城本月暫錄3宗二手成交，現時約有50個單位放售，叫價由688萬元起。 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映  【溫股知新】以攻為守 佈局元宇宙

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新寶城 將軍澳 利嘉閣

上一篇文章

【電商發展】京東計劃增加海外業務投資　或挑戰亞馬遜地位

下一篇文章

【房住不炒】當局或調整三道紅綫 加快內房出售資產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款