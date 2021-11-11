【理財智慧】學識六罐子理財法 一次過滿足晒休閒、中長期投資嘅需要

坊間有不少關於存錢和理財的法則，例如之前曾經介紹的「631 法則」、「365儲蓄法」等，本文便會介紹由T.Harv Eker設計的六罐子理財法（Jars System Money Management），主要是按著自己每月的支出分為六個罐子，以達到收支平衡和長期投資的目的。雖然稱為「六罐子」但並非需要實實在在準備六個罐子當儲備，主要是理解當中的理財理念和實際操作。在實行前，投資者需要先記錄個人1至2個月的開支，方便知道自己可以動用金額以了解六罐子的分配。

投資罐子 10%

在六罐子理財法中，會將每個月收入的10%作為投資，可以投資在一些長線的項目，例如一些月供的產品，以收長期投資的好處。情況與我們現時的強積金類似（每月強制5% 的收入放在投資內，而投資者可以自選投資的項目），投資罐子的目的是希望投資者養成一個投資的習慣，積少成多，達成財務自由。

教育與進修罐子 10%

「知識就是財富」相信不少人都聽過，建議每月薪金的10% 投資在「自己」身上，提升自己的價值和能力。這筆「教育與進修罐子」可以用於購買書籍、修讀課程，有助投資者與時俱進，學習新知識和技能，提高自己的競爭力。同時，也可以善用政府提供的可持續進修基金去修讀自己有興趣的課程。

日常開支罐子 50%至55%

這個是佔比最高的罐子，主要用作應付日常開支，包括水電費、信用卡費、交通費和租金等日常開支。在事前記錄1-2個月的開支，主要的目的是應付日常開支，可能有人會發現50%不足以支持日常開支，但盡量不能超過總收入的55%。否則要細想自己在哪個環節出了問題，或者減少不必要的開支，避免成為「月光族」。相反，如果發現自己的日常開支少於50%，可以存放在之後介紹的長期儲蓄罐子內。

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長期儲蓄罐子10%

主要是作為備用金的作用，是應付突然之間的金錢需要，例如突如其來的醫療費用、裝修費用等。除此以外，也可以儲存起來以達成長期的目標的需要，甚至是買房、買車等。這筆的金額是適合放在風險低、投資年期短的投資產品，例如定期或派息債券等。

娛樂罐子 10%

娛樂罐子是幫你在日常工作中提供放鬆的空間，減低工作壓力的機會。「work life balance」正正是娛樂罐子的目的，主要是用來獎勵自己的努力，不同人會有不同的紓壓放式，例如去按摩、去吃一頓fine dining、購物、做自己喜歡的事。主要是希望投資者在日常繁忙的工作中有個喘息的空間。

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給予罐子 5-10%

正如最近鬧得沸沸揚揚的馬斯克（Elon Mask)捐款事件，「施比受更為有福」如果有能力的話應該貢獻社會，當然我們的財富絕對不如馬斯克，但我們仍然將部分的收入用於給予上，作者的意思並不一定是直接捐款於慈善團體，即使送禮、請客也算是給予的一種，目標是學習無私與不求回報的奉獻，為別人和自己帶來歡樂。

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責任編輯：陳佳恩