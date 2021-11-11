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【健康科技】Fitbit App添日常準備分數功能　偵測活動疲勞度

科技 15:20 2021/11/11

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Fitbit應用程式推出兩款新功能，分別是：日常準備分數 （Daily Readiness Score）及血糖記錄 （Blood Glucose Level），Premium成員透過兼容裝置便可使用。

穿戴運動產品品牌Fitbit一直積極佈局健康醫療市場，透過健身手環等穿戴裝置，追蹤用戶的健康數據，包含心率、呼吸頻率等。近日Fitbit再宣布，Fitbit應用程式推出兩款新功能，分別是：日常準備分數 （Daily Readiness Score）及血糖記錄 （Blood Glucose Level），Premium成員透過兼容裝置便可使用。

【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售　支援ECG心電圖功能+售1,598港元

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據資料顯示，Fitibit的「日常準備分數」功能現已正式推出，用戶可透過功能獲取的健康洞察，包括：個人活動情況、心率變異 (HRV) 和睡眠狀態。搭配Fitbit裝置時，用家就會每天早上收到專屬的分數及其計算詳情，並推薦合適的活動水平。目前已開放予Fitbit Sense、 Versa 3、Versa 2、Charge 5、Luxe 和 Inspire 2 的 Premium 用家使用，Fitbit Sense和Versa 3的用家亦可在手腕上查看分數。

    點擊圖片放大

同時，患有糖尿病的香港Fitbit用家將可使用Fitbit應用程式內的全新血糖追蹤工具，了解血糖指數於一天內的變化，以及應對其他健康指標，包括身體活動、睡眠和營養等。在稍後時間，Fitbit Premium成員亦可查看血糖指數在30日內下降至個人目標範圍的頻率，以及由用家建立讀數和水平後產生的關聯性和趨勢。Fitbit Premium成員亦可從健康報告查看血糖指數，並與醫療保健提供者分享。

患有糖尿病的香港Fitbit用家將可使用Fitbit應用程式內的全新血糖追蹤工具，了解血糖指數於一天內的變化，以及應對其他健康指標，包括身體活動、睡眠和營養等。（Fitbit資料圖片）

此外，心電圖應用程式亦於近日在Charge 5推出，用家只需簡單用手指握在裝置旁的不銹鋼面板並靜止30秒，便可獲取讀數並對心臟健康作出了解。

【科技新知】Fitbit擬推新功能　利用手錶偵測鼻鼾噪音

責任編輯：曾曉汶

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