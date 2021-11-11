美國通脹飆升　加息周期逼近

美國通脹壓力持續升溫，10月份CPI按年急升6.2%，遠超市場預期的5.9%，並創下近30年最大增幅。美國總統拜登表示，抑制通脹將是重中之重的工作，財長耶倫重申高通脹不會持續至明年之後，聯儲局不會讓70年代通脹飛升的現象重演。有關數據及言論將為聯儲局帶來提前加息的壓力，儘管來年執掌聯儲局領導人選尚待確認，但在通脹飆升的環境下聯儲局似乎未有太多政策空間選擇，聯儲局或需要調整通脹只屬暫時性質的觀點，以及保持耐性加息的部署。通脹數據公布後，美元應聲急升近1%，並創下16個月新高，美債大跌。

美元強勢下一眾亞洲貨幣下挫，其中人民幣重返6.4關口以上。由於聯儲局提前加息的機會愈來愈高，來年新興亞洲貨幣的展望不容樂觀。儘管部分亞洲央行已經先行加息，其他亞洲地區仍然維持低息，受疫情反覆及疫苗接種率偏低影響，經濟復原尚需更長時間，屆時部分亞洲央行將而要在維持低息保持經濟增長，或在加息遏止資金外流作出選擇。人民幣方面，聯儲局加息將削弱人民幣利差優勢，中美貨幣政策分道揚鑣仍是人民幣貶值的最大風險。然而，美國通脹飆升亦可能促成中美達成削減關稅決議，年底前人民幣滙價仍趨向穩定。

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