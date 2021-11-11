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【上車置業】八成90後靠「父幹」上車、平均獲資助250萬　港人平均幾多歲首置？

Hot Talk 14:47 2021/11/11

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【上車置業】八成90後靠「父幹」上車、平均獲資助250萬　港人平均幾多歲首置?

香港樓價今年7月創新高，雖然短期內低息及樓市供應緊張，支持樓價高企，但面對美國可能提前加息，上季市民對樓價看法轉趨保守。花旗香港調查顯示，只有38%受訪者預期未來12個月樓價上揚，但對樓價1,000萬以下的「細價樓」看法則較樂觀，而認為目前是置業時機的受訪者比例更只有4%，創2019年第三季以來新低。

花旗第三季《市民置業意向調查》發現，雖仍有38%受訪者看好未來一年樓價走勢，較2020年同期高，但按季就急跌16個百分點；而看跌的受訪者比例達到25%，創今年以來新高。

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花旗香港零售銀行業務主管李貴莊解釋，疫情緩和及經濟復甦預期，部分置業人士或已經提前入市，然而市民購買力被消化後，樓市有機會借勢調整，而成交量亦有機會回落，加上其他宏觀因素亦有可能短期內影響市民置業意向。

愈年輕置業興趣愈大　八成30歲以下首置人士獲家人資助

調查又發現，年輕的受訪者對置業興趣最大，21至24歲受訪者有興趣置業的比率達到22%，顯著高於屬第二高的35至39歲群組。

而且，靠「父幹」上車的情況可謂愈趨普遍，調查中67%近10年首次置業的受訪者均得到家人資助，較10年期比率高出15個百分點；若單計30歲以下的置業人士，受家人資助的比例在10年間由56%升至80%。

若以資助金額計，在10年間由平均的50萬元，升約2.7倍至186萬元，而30歲以下的年輕上車人士，所獲得的家人資助金額更由46萬元大增至254萬元。而置業後需要借錢裝修的人數比例亦增加至16%。

花旗：美國或提前加息　置業人士需留意息口走勢

李貴莊表示，聯儲局已公布以每月減少150億美元的步伐減少買債，預計至明年中結束買債，並推前加息預期至明年6月，以每季加息25點子計，明年估計將會加息3次。她提醒，美國若提前加息，香港的按息都會跟隨調整，籲置業人士留意息口發展。

花旗香港今年9月委託香港大學社會科學研究中心，向超過500名21至60歲的香港市民，進行隨機抽樣電話訪問，了解其對置業情況、置業意向及對未來樓價走勢的意見。

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