【員工保障】葡萄牙立法禁止老闆收工後聯絡員工　違規者將被處以罰款

▲ 葡萄牙議會剛通過一條新勞動法，用於保障遙距工作的員工平衡工作與生活。（法新社圖片）

葡萄牙議會剛通過一條新勞動法，用於保障遙距工作的員工平衡工作與生活。根據新規定，僱主不可在上班以外的時間，以文字短訊等方式聯絡員工，違反者將會被處以罰款。

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根據Euronews報道，受疫情影響，在家工作的員工增多，卻模糊了上班與下班的界線。為了解決在家工作衍生的勞資問題，葡萄牙政府因此制定了新規例。新的規定要求，僱主不得在員工在家工作時監視他們，也不能在上班前或下班後聯絡員工，而違反相關規定的公司將處以罰款。

僱主需支付在家工作費用

而且，法例還規定公司需支付僱員因遙距工作而產生的額外費用，當中包括電費及上網費，但不包括水費，而僱主可以將這些成本作為業務費用申請報銷。

這項新規定更保障了需照顧幼兒的父母，這些員工現在可不必事先與雇主商量，自行選擇在家工作與否，直到他們的孩子滿8歲。

另外，為了減少員工在家上班的孤獨感，公司還必須採取相應措施，例如至少每兩個月舉行一次面對面的會議。

不過，葡萄牙這項勞動法的修正案仍有一定限度，因為規例並不適用於僱員人數少於10人的公司。

歐洲首個國家 在家工作成強制選擇

葡萄牙成為了歐洲第一個，因應疫情而修訂遙距工作法規的國家。這些規定使在家工作成為強制性的選擇，除了少數例外，法例規定僱主有義務提供必要的配備，讓員工在家工作。

葡萄牙勞動及社會保障部長Ana Mendes Godinho在一個網絡峰會上表示，儘管疫下產生的遙距工作，為人們帶來工作上的彈性，但資訊設備不均等的情況顯示，政府需要介入。

她還表示，「疫情加速了政府監管的需要，如果我們能發揮好遠距工作的優點並減少弊端，我相信整個『遊戲規則』會有重大改變」。

有望吸引外籍勞工

她更提到，建立健康的遠距工作文化，也可以給葡萄牙帶來其他好處，因為外國的遙距工作者正在尋求更好的工作福利。「葡萄牙是這些『數碼遊牧民族』和遙距工作者選擇居住的最佳地點之一，我們希望吸引他們到葡萄牙」。

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責任編輯：李智美