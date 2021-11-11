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【COP26】氣候融資成重要議題 富國點解要畀錢？

環球經濟金融 14:20 2021/11/11

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）其中一個重要議題是氣候融資，COP26初步草案亦建議，所有已發展國家將氣候融資承諾增加，幫助發展中國家應對氣候變化。但富國至今仍未實現所承諾的氣候資金目標，窮國亦質疑COP26草案未有具體商討氣候融資重要性。

初步協議提4大要點 窮國批氣候融資不足 【下一頁】

  • 什麼是氣候融資？

《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）將氣候融資定義為「本地、國家或跨國融資、資金來源來自公共、私人和替代融資，支持應對及適應氣候變化。事實上，氣候融資的定義並沒有統一定義。

2009年在丹麥哥本哈根舉行的COP15，富裕國家同意在2020年前，每年貢獻1,000億美元（約7,800億港元）氣候融資，但多年以來都無法提供所答允的資金。富國其後承諾在2023年會實現每年1,000億美元融資目標。

然而，發展中國家指，氣候危機惡化速度加快，部分窮國甚至要求未來10年內，每年最少獲取1.3萬億美元（約10.1萬億港元），協助它們減少碳排放、適應氣候變化影響。

  • 如何向窮國提供氣候融資？ 資助與貸款

經濟合作與發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD） 每年分析已發展國家提供實際資金，2019年的總資金為796億美元（6,209億港元）；OECD尚未公布去年資金數據，但分析估計資金較原定目標仍然少100億美元（780億美元）。

來自英法等國家氣候融資可透過雙邊或多邊方式、以資助或貸款形式向窮國提供資金。然而，富國向發展中國家提供貸款的做法引起不少爭議，認為發展中國家要向富國支付利息，被專家批評富國「制造氣候危機的同時，向受影響窮國收費」。

根據OECD去年發表的報告，慈善組織樂施會計算由富國提供氣候融資，當中有74%以貸款形式發放。亦分析指出，提供最多氣候融資的國家如法國及日本，幾乎所有資金都是貸款形式。

因此，部分發展中國家在COP26發聲，呼籲富國以捐贈及優惠融資形式向窮國提供更多支持。

逾40國同意棄用煤炭 2030年起逐步淘汰 【下一頁】

  • 公共與私人資金

COP26初步草案提及，各國應探討新方式，從私營企業籌措氣候資金。其中聯合國氣候金融特使卡尼 （Mark Carney），在COP26宣布啟動格拉斯哥碳中和金融聯盟（GFANZ），GFANZ成員包括450多間金融機構，資產總計高達130萬億美元（約1,014萬億港元），是全球私營金融部門開始積極參與氣候融資的一個重要標誌。

卡尼指， GFANZ可每年額外提供1萬億美元投資，協助新興市場及發展中國家在2050年實現碳中和。

  • 為何要向窮困提供氣候融資？

英國羅漢普頓大學（Roehampton University） 綠色經濟學教授卡托（Molly Scott Cato)認為，由於富國長期大量排放二氧化碳，因此氣候融資是富國用作補償氣候危機對發展中國家所帶來的損害。

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責任編輯：郭麗明

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