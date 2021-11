梅根認與非官方傳記作者通訊 否認誤導並道歉

英國哈里王子的夫人梅根早前控告一家英國媒體,指控對方公開其私密家書侵犯私隱並獲勝。媒體就裁決上訴,要求展開審訊。梅根近日向英國上訴法院承認,忘記曾安排王室職員與作者就傳記溝通事宜,並為此道歉,但否認故意誤導法庭。

曾任梅根(Meghan Markle)發言人的肯辛頓宮通訊部長克瑙夫(Jason Knauf)指出,曾與傳記《Finding Freedom》作者就書中內容定期交流,甚至與梅根數度直接會面或電郵通訊。克瑙夫更表示,與傳記作者會面簡介內容時,分享梅根提供的數個要點。

克瑙夫指出,亦曾電郵知會哈里(Prince Harry)與傳記作者會面,獲對方回覆稱,

「你(克瑙夫)給予他們(傳記作者)正確內容及背景,讓部分真相公諸於世。」

