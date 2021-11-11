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梅根認與非官方傳記作者通訊 否認誤導並道歉

環球社會熱點 14:03 2021/11/11

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英國哈里王子的夫人梅根早前控告一家英國媒體，指控對方公開其私密家書侵犯私隱並獲勝。媒體就裁決上訴，要求展開審訊。梅根近日向英國上訴法院承認，忘記曾安排王室職員與作者就傳記溝通事宜，並為此道歉，但否認故意誤導法庭。

哈里護愛妻梅根 批「Megxit」屬厭女字眼 【下一頁】

曾任梅根（Meghan Markle）發言人的肯辛頓宮通訊部長克瑙夫（Jason Knauf）指出，曾與傳記《Finding Freedom》作者就書中內容定期交流，甚至與梅根數度直接會面或電郵通訊。克瑙夫更表示，與傳記作者會面簡介內容時，分享梅根提供的數個要點。

克瑙夫指出，亦曾電郵知會哈里（Prince Harry）與傳記作者會面，獲對方回覆稱，

「你（克瑙夫）給予他們（傳記作者）正確內容及背景，讓部分真相公諸於世。」
（you giving the right context and background to them would help get some truths out there.）

梅根想從政？遊説美參議員推有薪家庭假  【下一頁】

梅根周三（10日）向法院提交聲明，承認克瑙夫獲准向傳記作者提供部分資訊，但表明不知克瑙夫與傳記作者會面內容。梅根就當日忘記有關舉動道歉，強調並非有意誤導法庭。

    點擊圖片放大
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2018年，在梅根與哈里王子結婚前夕，梅根曾寫一封長達5頁的信件給生父馬克爾（Thomas Markle）。但內容隨後被英國傳媒《星期日郵報》（Mail on Sunday）公開，梅根因而入稟，控告《星期日郵報》母公司出版商聯合報業有限公司（Associated Newspapers Ltd，ANL）侵權。

《Finding Freedom》一書中曾提及《星期日郵報》公開的梅根家書，如今揭露梅根曾與傳記作家的就書中內容通訊，ANL代表律師以此指出，梅根家書應是可公開信件。

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責任編輯：吳漢培

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