【雙11】監管風暴下首個雙11　阿里巴巴GMV再創新高達5403億人幣　帶動美股高水近1%

內地網購旺季雙11正式告一段落，面對監管壓力，阿里巴巴（09988） （美：BABA）變得低調，市場密切注視「二選一」取消後，首個雙11的銷售數據。

阿里宣布，為期11天的天貓雙11全球狂歡季共錄得商品成交額（GMV）5,403億元（人民幣，下同），較去年的4982億元紀錄高約8.45%。

阿里公布GMV數字後，帶動美股表現，現升3.0%，折合報164.587港元，較港收市的163.2港元高約1.387港元或0.85%。

楊光：今年雙11錄得穩健及具質量的增長

阿里又稱，78個去年雙11成交額千萬元的品牌，今年雙11成交額突破了1億元大關。此外，698個品牌的成交額實現從去年雙11的百萬級跨越到今年雙 11千萬級別。超過 45%的消費者為 90後及 00後，其中參與雙11的00後消費者人數按年增加 25%。

阿里巴巴集團副總裁、天貓事業群副總裁楊光表示，今年雙11錄得穩健及具質量的增長，折射出中國消費活力，作為平台，借助雙11的力量履行社會責任，體現我們建設可持續發展未來的承諾。

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382個品牌成交額破億元

阿里巴巴公布，截至本月一日至今日凌晨零時45分，旗下「天貓雙11」有382個品牌的成交額超過1億元人民幣，其中包括華為、鴻星爾克等中國品牌，以及蘋果、歐萊雅等國際品牌。老字號品牌如百雀羚、回力，以及新品牌如蕉內、添可，成交額亦有過億元人民幣。

另外，411個去年成交額過百萬元人民幣的中小品牌，今年銷售額突破千萬元人民幣；40個去年雙11成交額千萬人民幣的品牌，在今年雙11成交額突破1億元人民幣。

淡化GMV

雖然今年雙11內地消費者購買力旺盛依然，但阿里巴巴明顯轉低調。雙11其中一個重要環節是阿里巴巴宣布其驚人的最終銷售額（GMV）。過去，雙11的GMV總是以倍數計高速增長。不過，阿里巴巴首席市場官董本洪此前已指，今年天貓雙11已由商品交易額（GMV）增長轉移至可持續發展增長，未有給予今年GMV指引。

「二選一」取消

今年亦是「二選一」取消後首個雙十一。內地媒體指出，電商巨頭之間的火藥味明顯淡了很多，但由明爭改為暗鬥。報道引述一間食品品牌創辦人指出，今年「二選一」情況明顯有所好轉，第三方旗艦店可以實現開店自由。平台方面的態度也變得更加積極，平台「小二」主動給商家推活動、推資源、推功能。「小二」代表著平台官方的身份，對店舖產品的展出、運營都起到舉足輕重的影響。

報道指出，過去平台方的「小二」大多扮演強勢角色，但如今「小二」態度有所改變，轉向升級為服務的角色，為商家提供更多的幫助，例如在某些類目，如果商家在平台上做獨家的話，平台也會提供優惠。有別於以往規定商家只能「二選一」，平台開始更多通過優惠政策讓商家主動選擇側重一個平台，以爭奪更多優質商家，保持平台的獨特性和競爭力。

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編輯：吳敏芳