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【新冠疫苗】美國10紅州告華府 反對強制醫護接種

環球社會熱點 13:16 2021/11/11

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美國聯邦政府下令100人以上企業明年1月4日前，強制員工接種新冠疫苗或每周檢測，醫療服務商也需強制醫護接種。美國10個共和黨主導的州分周三（10日）入稟法院，要求阻止醫療服務供應商強制醫護接種令生效。

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拜登（Joe Biden）政府指聯邦政策凌駕各州禁止強制接種的政策，對於緩和新冠肺炎疫情有重要作用。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）也宣布，約7.6萬個醫療機構及獲政府補助的家庭醫療服務商，必須在1月4日前強制超過1,700萬員工接種新冠疫苗。

密蘇里州、阿肯色州、内布拉斯加州等10州共和黨檢察長，周三入稟密蘇里州聯邦地區法院，指拜登政府的企業強制接種令會加劇人手短缺，要求法院頒令阻止實施。

他們指出CMS的強制接種要求前所未有及不合理，甚至影響到一些通常不會接觸患者的義工和職員。

【新冠疫苗】紐約消防部門3成人無打針 要徵用義工 【下一頁】

他們同時憂慮密蘇里州和內布拉斯加州農村醫院人手不足，指内布拉斯加州的Great Plains Health醫院由於人手短缺，本來有116張床位，也只能為70張床位配備人手。該院更接獲行為健康科的大部分員工通知，他們不會接種疫苗而會選擇辭職。

堪薩斯州檢察長施密特（Derek Schmidt）發表聲明指，額外強制醫療機構及員工，可能導致服務不足的偏遠地區的醫療機構，因無法聘請足夠員工而關閉。

施密特更批評拜登政府的措施，試圖將本屬警權範圍、涉及接種疫苗的公共衛生問題聯邦化。

美國近期有更多機構實施強制接種要求，部分地區的接種率也提升。其中紐約市更下令全市政府職員11月前必須接種首劑新冠疫苗，超過9成人在強制令生效前已經打針。

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責任編輯：鄭錦玲

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