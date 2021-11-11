【Spotify】Spotify連推新功能　允許自動播放兼封鎖他人

▲ Spotify近年積極為用戶提供更多個人化體驗，繼2019年允許用戶封鎖不喜歡的歌手後，現時先後推出音樂自動播放功能，及允許Spotify用戶封鎖其他人。

Spotify近年積極為用戶提供更多個人化體驗，繼2019年允許用戶封鎖不喜歡的歌手後，現時先後推出音樂自動播放功能，及允許Spotify用戶封鎖其他人，毋需再透過聯絡客服，才能成功封鎖。不過，在Spotify推出音樂自動播放功能後，卻引起用戶不滿。

本年首季Spotify串流音樂付費平台市佔率32% Apple Music排名第二

【Spotify】Spotify推共享歌單功能 匹配、混合歌單增社交互動

Spotify早前悄悄更新多項新功能，現時Spotify用戶想在程式中封鎖其他用戶，只需到對方的個人資料頁面，點選「封鎖」或「封鎖用戶」，對方就無法再查看你的播放列表和資料；若改變主意想取消，也可選擇「取消封鎖」。

另外，Spotify也增設音樂自動播放功能。外國科技網站The Verge引述Spotify發言人回覆，Spotify的自動播放將支援所有設備。當用戶播完專輯、播放清單或所選一系列歌曲時，Spotify會自動播放類似的歌曲，讓用戶可以持續不間斷地聆聽。

不過，在相關更新推出後，就惹來不少用戶投訴，該功能無法關閉，系統會默認繼續自動無限期地播放。但對於會否關閉相關功能，Spotify僅表示，會根據用戶反饋不斷改進。

【Spotify】Spotify試行平價Premium收費方案 不含移除廣告、建個人歌單功能

責任編輯：黃顯晴