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【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力　Netflix打造日本成下一據點

商業 12:48 2021/11/11

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Netflix宣布，將加強與日本影視團隊合作，以製作更多全球向的作品。（法新社圖片）

Netflix宣布，將加強與日本影視團隊合作，以製作更多全球向的作品。11月10日，Netflix表示將與《小偷家族》的導演是枝裕和，合作製作電影和電視劇。在動畫方面，該企也將陸續投放資源打造人氣系列作品。

【Netflix】為何Netflix的翻譯質量不太好？　字幕翻譯員工作量人工成反比

日經新聞報道，Netflix因為在韓國製作的電視劇《魷魚遊戲》於全球大熱，為了把日本也打造成向全球傳播作品的亞洲據點，Netflix將完善該地的相關體制。

該企於韓國製作《魷魚遊戲》時，當地製作團隊決定起用黃東赫擔任導演，這次在日本起用是枝裕和也採用了同樣的做法。是枝裕和在活動上充滿信心地表示，「這次Netflix的製作規模，將與按照以往框架製作的電影大大不同」。

進軍日本市場已有6年

其實，Netflix早於6年前已進駐日本市場，相關的工作人員亦已增至原來的10倍，人數達至近200，作品的數量也在不斷增加。例如動畫方面，人氣動漫《JOJO的奇妙冒險》新作《Stone Ocean》將於12月開播；《攻殼機動隊》的續集也已預定於2022年播映。Netflix的行政總裁Ted Sarandos表示，「我深信來自日本的作品也可在全球掀起熱潮。要增加創造大熱作品的機會，必須擁有既了解各地區的流行趨勢，又擁有人脈關係的當地團隊」。

之所以能夠立下這樣的策略，是因為Netflix擁有以累積收視數據來推薦作品的系統，以及用各國語言進行配音和製作字幕等的技術和流程。

開放團隊創作權成大熱關鍵

在製作各地的影視作品時，Netflix基本讓當地團隊有全部的創作權。因為「全球大熱作品的共同點是真正的原汁原味」。該公司已計劃於2022年，在全球50個國家打造影視製作據點。　

不過，Netflix的會員人數已突破2億大關，觀眾的價值觀變得更多元化。Ted Sarandos對此表示，「為了滿足更多人的喜好，我們將通過製作更多的內容來提供多元化的選擇」。

【供應鏈】解決供應鏈瓶頸　拜登撥款170億美元翻新舊港口

【供應鏈危機】港商不敢用盡產能接單　貨運趨「貴價貨走先」　歐美恐現聖誕節缺貨潮

責任編輯：李智美

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