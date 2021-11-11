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【石Sir午市閒談】今日推介潤地｜潤電、中移動、比亞迪、平保、紫金最新部署

股市 13:00 2021/11/11

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恒生指數中午收報24958點，跌37點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤地 （01109） ，另亦會分析潤電 （00836） 、中移動 （00941） 、比亞迪 （01211） 、平保 （02318） 、紫金 （02899） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》 - 騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜【按此-附Time code

港股 華潤置地（01109） 華潤電力（00836） 中國移動（00941） 比亞迪股份（01211） 中國平安（02318） 紫金礦業（02899） 石鏡泉

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