【瑞聲業績】瑞聲上季盈利跌57%　料供應鏈、疫情續影響短期表現、股價績後升逾7%

▲ 【瑞聲業績】瑞聲上季盈利跌57% 料供應鏈、疫情續影響短期表現

瑞聲科技 （02018） 公布，上季盈利按年倒退57.4%至1.83億元（人民幣，下同），期內收入跌6.1%至42.46億元，較上半年盈利大增1.87倍，遠為遜色。瑞聲科技於10月初已發盈警，預示第三季盈利跌51%至61%，瑞聲最終表現在盈警範圍之內。

瑞聲科技第三季毛利率跌0.9百分點至22.7%，淨利率大跌5.2百分點至4.3%。

瑞聲科技半日股價微升0.3%，暫報31.9港元，午後升幅擴大至逾7%，高見34.25元，成交3.7億元。

瑞聲預告第三季純利按年插逾5成，盈警報道可見【下一頁】

瑞聲解釋，上季表現受累於3大因素，包括：（1）新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中斷；（2）中國經營成本上漲； （3）國內客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱。

瑞聲表示，供應鏈以及新冠疫情的影響可能會持續，從而短期對集團的業績產生不確定的影響。

總結首9個月，瑞聲首3季收入增4%至128.55億元，盈利就升47%至11.04億元。

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