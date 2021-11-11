【流動性】糾正過去偏緊政策 未來社融望繼續改善

人民銀行公布，中國10月社會融資規模新增1.59萬億元（人民幣，下同），高於市場預期的1.56萬億元。社融存量按年增長10%；M2按年增長8.7%，高於預期的8.4%。

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中信期貨指出，10月社融有所改善。考慮到央行推出碳減排支持工具，房地產融資政策放鬆，專項債繼續較快發行，預計未來幾個月社融繼續小幅改善。其中，新增居民中長貸4,221億元，兩年平均增長8.5%，增速較7至9月提高12.2個百分點，居民中長貸的改善主要因為房貸政策有所放鬆，這主要是糾正過去偏緊的房貸政策，因此居民中長貸增速只是回歸中性。

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往前看，在貨幣政策邊際放鬆的背景下，碳減排支持工具的推出會使得金融發放碳減排貸款的平均資金成本較1年期MLF利率下降70個基點左右，將顯著激勵碳減排貸款的發放。同時，最近房地產融資政策有所放鬆，這不僅會導致房企融資增加，也會降低經濟的系統性風險，提升金融機構的風險偏好，有利於非金融企業中長貸的增長。此外，未來兩個月專項債還會保持較快的發行節奏。預計未來兩個月新增專項債月均發行3,550億元，規模雖然較10月減少，但仍顯著高於往年。

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記者：林衛