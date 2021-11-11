【房住不炒】當局或調整三道紅綫 加快內房出售資產

引述外媒消息，中國政府正在考慮調整「三道紅綫」，主要因部分央企向監管部門反映，若進行承債式收購將可能觸及「三道紅綫」，建議監管部門對相關指標作出調整。

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若果當局能夠調整「三道紅綫」的指標，央企則可在不讓併購項目相關債務影響本身負債率的情況下接管資產，如此則有助正陷入財困的民營內房沽出手上資產，避免出現連串違約的情況。

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事實上，近來當局對房地產融資也有所放鬆，好像人行剛公布金融統計數據就顯示，10月居民戶中長期貸款自2020年7月以來首超企業中長貸，顯示房貸投放速度有所加快。

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記者：林衛