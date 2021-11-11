  • 23°C
香港時間 : 20211111日 (四) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房住不炒】當局或調整三道紅綫 加快內房出售資產

股樓投資 15:36 2021/11/11

分享：

引述外媒消息，中國政府正在考慮調整「三道紅綫」，主要因部分央企向監管部門反映，若進行承債式收購將可能觸及「三道紅綫」，建議監管部門對相關指標作出調整。

【流動性】糾正過去偏緊政策 未來社融望繼續改善，請按【見下頁

若果當局能夠調整「三道紅綫」的指標，央企則可在不讓併購項目相關債務影響本身負債率的情況下接管資產，如此則有助正陷入財困的民營內房沽出手上資產，避免出現連串違約的情況。

【延伸閱讀】券商點睇：11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事實上，近來當局對房地產融資也有所放鬆，好像人行剛公布金融統計數據就顯示，10月居民戶中長期貸款自2020年7月以來首超企業中長貸，顯示房貸投放速度有所加快。

【同場加映】iM Cafe：阿爺留一綫 內房好相見

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

經濟 中國人民銀行 中國

下一篇文章

【流動性】糾正過去偏緊政策 未來社融望繼續改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款